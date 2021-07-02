Один из фаворитов драфта НХЛ-2021 может остаться в университете ещё на один сезон

Один из главных фаворитов драфта НХЛ-2021 Мэттью Бенирс заявил, что рассматривает возможность остаться ещё на один сезон в NCAA, где выступает за Мичиганский университет.
«Я определённо склоняюсь к возвращению. У нас будет действительно хорошая команда, много классных игроков, и мы собираемся по-настоящему побороться за национальный титул. Я определённо хочу выиграть чемпионат и сделать это за университет после прошлогодней ситуации с коронавирусом.
Это большой шаг. Мне всего 18 лет. Если вы собираетесь уйти, вам придётся быть профессионалом, стать взрослым, так что, если я буду готов совершить этот шаг и буду готов как хоккеист, переход в НХЛ станет правильным поступком, но если это не так, то я думаю, что лучшим решением будет вернуться в Мичиган», — приводит слова Бенирса официальный сайт НХЛ.
В прошедшем сезоне Бенирс провёл за университет Мичигана 24 матча и набрал 24 (10+14) балла. Команда не сыграла в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов игроков на коронавирус.
Бенирс также выступил на ЧМ-2021, где в составе сборной США занял третье место, сыграв в шести матчах и набрав 2 (1+1) очка.
Напомним, первый раунд драфта НХЛ пройдёт 23 июля. Первый пик принадлежит «Баффало», второй — «Сиэтлу».
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