Экс-защитник «Филадельфии» и «Эдмонтона» Мэннинг перешёл в немецкий «Штраубинг»

Бывший защитник клубов НХЛ «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз» Брэндон Мэннинг перешёл в немецкий «Штраубинг Тайгерс», сообщает официальный сайт команды.



«Из-за пандемии коронавируса и беременности моей жены я взял перерыв в сезоне-2020/2021. Я поддерживал форму в команде из моего родного города и искал новые вызовы. После очень позитивных переговоров с «Штраубингом», я пришёл к выводу, что это подходящее место для продолжения карьеры. Теперь я действительно с нетерпением жду возможности наконец приступить к работе», — заявил Мэннинг.



Он провёл в Национальной хоккейной лиге 255 матчей, в которых набрал 48 (14+34) результативных баллов. Также он сыграл в 12 матчах плей-офф, где сделал одну голевую передачу.