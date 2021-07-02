Экс-защитник «Филадельфии» и «Эдмонтона» Мэннинг перешёл в немецкий «Штраубинг»
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Бывший защитник клубов НХЛ «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз» Брэндон Мэннинг перешёл в немецкий «Штраубинг Тайгерс», сообщает официальный сайт команды.
«Из-за пандемии коронавируса и беременности моей жены я взял перерыв в сезоне-2020/2021. Я поддерживал форму в команде из моего родного города и искал новые вызовы. После очень позитивных переговоров с «Штраубингом», я пришёл к выводу, что это подходящее место для продолжения карьеры. Теперь я действительно с нетерпением жду возможности наконец приступить к работе», — заявил Мэннинг.
Он провёл в Национальной хоккейной лиге 255 матчей, в которых набрал 48 (14+34) результативных баллов. Также он сыграл в 12 матчах плей-офф, где сделал одну голевую передачу.
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