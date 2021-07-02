«Миннесота» близка к переподписанию Эрикссона Эка. У «Уайлд» — свободных $ 22 млн

«Миннесота Уайлд» близка к заключению нового контракта с нападающим Йоэлем Эрикссоном Эком, сообщает обозреватель The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
На данный момент Эрикссон Эк является ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне форвард набрал 30 (19+11) очков в 56 матчах и стал 4-м в голосовании за «Селке Трофи».
Ранее The Athletic сообщал, что нападающему Йоэлю Эрикссону Эку «Уайлд» готовы предложить $ 4-5 млн в год. Другому форварду команды, Кевину Фиале, также являющемуся свободным агентом, «Миннесота хочет дать заработную плату в размере $ 5-6 млн в год.
Отметим, что до заключения новых сделок у «Миннесоты» под потолком зарплат остаётся $ 22 млн.
Кроме того, «Миннесота Уайлд» собирается предложить новый контракт и нападающему Кириллу Капризову.
- 2 июля 2021
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