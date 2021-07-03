Галлахер: «Монреаль» выдал не тот старт, который нужно. «Тампа» заставила за это заплатить

Форвард «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6, 0-3).



«Мы выдали совсем не тот старт, который нужно. Ошибались, позволяли себе забивать. Да, отвечали на это своими голами. Но две пропущенные шайбы в начале второго периода серьёзно повлияли на результат. На такой стадии сезона нужно играть хорошо, не делая столько ошибок. Иначе такая хорошая команда, как «Тампа», заставит за это заплатить», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.



В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

