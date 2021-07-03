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Прайс — о счёте 0-3 в серии с «Тампой»: я могу играть лучше. Пока я делаю недостаточно

Прайс — о счёте 0-3 в серии с «Тампой»: я могу играть лучше. Пока я делаю недостаточно
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6, 0-3).

«Нам просто нужно показать свои лучшие качества и думать о ближайшем матче, в котором необходимо одержать победу. Конечно, мы все должны играть лучше. То, что мы все увидели в третьем матче, — этого недостаточно для успеха.

Однозначно, я могу играть лучше. Пока я делаю недостаточно», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

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