Прайс — о счёте 0-3 в серии с «Тампой»: я могу играть лучше. Пока я делаю недостаточно

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6, 0-3).



«Нам просто нужно показать свои лучшие качества и думать о ближайшем матче, в котором необходимо одержать победу. Конечно, мы все должны играть лучше. То, что мы все увидели в третьем матче, — этого недостаточно для успеха.



Однозначно, я могу играть лучше. Пока я делаю недостаточно», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.



В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.