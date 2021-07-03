Защитник «Тампы» Хедман рассказал, в чём секрет победы в матче с «Монреалем»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).



«В предыдущем матче мы позволили им задавить нас в собственной зоне в том числе потому, что плохо контролировали отскоки. Сегодня мы намного лучше зачищали эти отскоки, но нам и форварды с этим сильно помогли, вывозя шайбу и позволяя вовремя меняться. Так, собственно, и нужно играть на выезде — не застревая подолгу в собственной зоне», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.



В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.