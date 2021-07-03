«Барыс» подписал пробное соглашение с защитником усть-каменогорского «Торпедо»
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Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана на официальном сайте сообщил о заключении контракта с защитником Адилем Бекетаевым.
Отмечается, что пробное соглашение рассчитано до 31 августа 2021 года.
Всю свою карьеру игрок обороны провёл в системе усть-каменогорского «Торпедо». В прошлом сезоне Бекетаев принял участие в 41 встрече чемпионата Казахстана, включая пять матчей в плей-офф. Всего на свой счёт защитник записал шесть результативных передач. В составе «торпедовцев» Бекетаев стал бронзовым призёром Pro Ligasy.
Напомним, в мае Бекетаев был вызван в расположение национальной сборной Казахстана для подготовки к чемпионату мира в элитном дивизионе. Казахстан занял пятое место в группе В, уступив Канаде по дополнительным показателям.
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