«Барыс» подписал пробное соглашение с защитником усть-каменогорского «Торпедо»

Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана на официальном сайте сообщил о заключении контракта с защитником Адилем Бекетаевым.

Отмечается, что пробное соглашение рассчитано до 31 августа 2021 года.



Всю свою карьеру игрок обороны провёл в системе усть-каменогорского «Торпедо». В прошлом сезоне Бекетаев принял участие в 41 встрече чемпионата Казахстана, включая пять матчей в плей-офф. Всего на свой счёт защитник записал шесть результативных передач. В составе «торпедовцев» Бекетаев стал бронзовым призёром Pro Ligasy.



Напомним, в мае Бекетаев был вызван в расположение национальной сборной Казахстана для подготовки к чемпионату мира в элитном дивизионе. Казахстан занял пятое место в группе В, уступив Канаде по дополнительным показателям.