Купер: Тайлер Джонсон — лучший командный игрок. «Тампа» никогда не теряла в него веру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0), а также о нападающем «молний» Тайлере Джонсоне.

«Есть причина, из-за которой его чемодан полон трофеев. Всё потому, что он идеальный командный игрок. Он бескорыстен, а когда нам нужно было сделать ещё один шаг вперёд, то Тайлер Джонсон был одним из лидеров. Он просто продолжал это делать в течение многих лет. По мере того, как команды меняются, они развиваются, начинает влиять потолок зарплат. Но мы никогда не теряли веру в Джонсона, и он продолжал верить в себя. Когда твоя роль в команде меняется, к этому нужно адаптироваться, и никто не сделал это лучше, чем Тайлер. Я ни за кого не мог бы порадоваться больше. Он получает вознаграждение за всё, через что ему пришлось пройти. Я очень рад победе. И ещё чуть-чуть больше рад за Тайлера.

Самым важным для меня было вернуть его в центр. Вот где он добился успеха. Прошлой ночью его поставили на фланг, его минуты должны были вырасти, но я просто не чувствовал, что он будет тем же Тайлером Джонсоном, как когда играет в центре. Он понимает, что его время уменьшится, если он будет играть в центре, но это даст свои плоды. Мы пережили взлёты и падения вместе, но я думаю, что между нами есть определённое доверие, потому что я доверяю ему. Когда вы были с кем-то в течение десяти лет, это так не ощущается. Безумие говорить об этом вслух. У «Тампы» был небольшой успех, и иногда, когда ты главный тренер, тебя хвалят, но это действительно заслуга игроков — таких ребят, как Джонсон, которые действительно подняли нашу команду на новый уровень. И теперь, играя немного в другой роли, Тайлер всё ещё оказывает положительное влияние. Хорошие парни награждаются, и он получил свою награду», — приводит слова Купера официальный сайт «Тампы».