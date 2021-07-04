Сотрудников клуба, семьи игроков и журналистов не пустят на лёд на празднование «Тампы»

Вице-президент НХЛ по проведению мероприятий Дин Мацузаки рассказал, что в случае победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» над «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли во время празднования на лёд не пустят сотрудников клуба, семьи хоккеистов и журналистов. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке

Помимо игроков «Тампы», на льду смогут находиться только сотрудники телекомпании, которая ведёт трансляцию.

Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 3-0. Четвёртая финальная встреча состоится в Монреале 6 июля в 3:00 мск.

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.