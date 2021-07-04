Галлахер: «Монреаль» уже был в яме, в нас никто не верил, но характер никуда не денется

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер рассказал, что нужно сделать «Канадиенс», чтобы обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом финальном матче Кубка Стэнли.

«Нам просто нужно исправить ошибки. Мы верим, что можем играть с этими парнями. Просто пока мы не показывали этого все 60 минут. У нас были вспышки, когда всё, о чем мы говорили, сработало. Но в нашей игре были ошибки… Положительный момент в этой ситуации заключается в том, что наша команда уже несколько раз была в яме, иногда в нас никто не верил, но характер из нашей раздевалки никуда не денется. Мы будем продолжать бороться и играть», – цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, четвёртая финальная встреча начнётся 6 июля в 3:00 мск.