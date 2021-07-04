Макдона: Кучеров – элитный хоккеист, которому мало равных в понимании игры
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона в преддверии четвёртого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» рассказал, какое влияние оказывает российский форвард Никита Кучеров на игру команды.
«Самое главное – он помогает нам побеждать. Куч – элитный хоккеист, которому мало равных в понимании игры. Он всегда выбирает правильную позицию и буквально заставляет шайбу прийти к нему. А дальше уже решает, что с ней делать, – завершить комбинацию самому, что он умеет делать миллионом различных способов, или наградить партнёра. Когда он находится в такой форме, как сейчас, для нас это отличный знак», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
В четвёртом финальном матче команды встретятся 6 июля в 3:00 мск.
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