Макдона: Кучеров – элитный хоккеист, которому мало равных в понимании игры

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона в преддверии четвёртого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» рассказал, какое влияние оказывает российский форвард Никита Кучеров на игру команды.

«Самое главное – он помогает нам побеждать. Куч – элитный хоккеист, которому мало равных в понимании игры. Он всегда выбирает правильную позицию и буквально заставляет шайбу прийти к нему. А дальше уже решает, что с ней делать, – завершить комбинацию самому, что он умеет делать миллионом различных способов, или наградить партнёра. Когда он находится в такой форме, как сейчас, для нас это отличный знак», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

В четвёртом финальном матче команды встретятся 6 июля в 3:00 мск.