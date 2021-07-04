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Генменеджер «Миннесоты» рассказал, что начались переговоры с форвардом Фиалой

Генменеджер «Миннесоты» рассказал, что начались переговоры с форвардом Фиалой
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о переговорах с форвардом Кевином Фиалой.

«Мы начали переговоры и на следующей неделе хотим углубить этот процесс.

Параметры сделки – это вопрос поиска золотой середины, варианта, который устроит всех», – цитирует Герина Swiss Hockey News.

В сезоне-2020/2021 24-летний швейцарец набрал 40 очков в 50 матчах регулярного чемпионата: по 20 раз забросил и отдал результативные передачи. В 7 играх плей-офф на счету нападающего гол и передача.

Его средняя зарплата по действующему до конца июля 2-летнему контракту составляла 3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» на следующей неделе начнёт переговоры с агентом Кирилла Капризова о продлении контракта.

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