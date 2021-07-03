Герин рассказал, что условия контракта с Капризовым обсудят на следующей неделе

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал, что с ним связывался агент нападающего Кирилла Капризова. Стороны обсудят продление контракта на следующей неделе, сообщает журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Миннесота» предложила Капризову контракт сроком на восемь лет.

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выиграл индивидуальную награду «Колдер Трофи», вручаемую лучшему новичку по итогам регулярного сезона НХЛ. Россиянину отдали 99 голосов за первое место из 100.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.