Хедман: «Тампа» ещё не достигла цели. Мы не будем удовлетворены, пока не выиграем 4-ю игру

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о потенциальной второй подряд победе в Кубке Стэнли.



«Очевидно, что то, что мы сделали во время пузыря в прошлом году, было особенным, и мы хотим пережить этот момент заново. Но, в конце концов, «Тампа» ещё не достигла цели. Нам нужно выиграть ещё одну игру. И мы не будем удовлетворены, пока это не будет сделано», — приводит слова Хедмана USA Today.



В нынешнем розыгрыше плей-офф 30-летний шведский защитник сыграл в 21 матче, в которых набрал 18 (2+16) очков при показателе полезности "+1".



Напомним, «Тампа» обыгрывает «Монреаль» в финальной серии Кубка Стэнли со счётом 3-0. Четвёртый матч состоится во вторник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.