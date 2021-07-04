Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хедман: «Тампа» ещё не достигла цели. Мы не будем удовлетворены, пока не выиграем 4-ю игру

Хедман: «Тампа» ещё не достигла цели. Мы не будем удовлетворены, пока не выиграем 4-ю игру
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о потенциальной второй подряд победе в Кубке Стэнли.

«Очевидно, что то, что мы сделали во время пузыря в прошлом году, было особенным, и мы хотим пережить этот момент заново. Но, в конце концов, «Тампа» ещё не достигла цели. Нам нужно выиграть ещё одну игру. И мы не будем удовлетворены, пока это не будет сделано», — приводит слова Хедмана USA Today.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 30-летний шведский защитник сыграл в 21 матче, в которых набрал 18 (2+16) очков при показателе полезности "+1".

Напомним, «Тампа» обыгрывает «Монреаль» в финальной серии Кубка Стэнли со счётом 3-0. Четвёртый матч состоится во вторник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Новость по теме
Макдона: Кучеров – элитный хоккеист, которому мало равных в понимании игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021