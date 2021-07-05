Главный тренер «Тампы» хочет, чтобы «Лайтнинг» стали клубом-династией

Главный тренер команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о том, что клуб близок к тому, чтобы выиграть Кубок Стэнли второй раз подряд.

«Что такое второй Кубок подряд? Как я уже говорил, это особое место в истории. Люди часто вспоминают великие команды прошлого. «Чикаго» — три трофея за пять лет, «Лос-Анджелес» — два за три года, «Питтсбург» — два подряд, если говорить о недавнем времени. Хочется, чтобы и «Тампу» упоминали в том же контексте. Это повод гордиться — и для каждого из ребят, и для организации в целом», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, четвёртый матч серии между «Тампой» и «Монреалем» (3-0) состоится во вторник, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.