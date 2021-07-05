Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» подписал контракт с вратарём «Вегаса»

«Спартак» подписал контракт с вратарём «Вегаса»
Комментарии

Голкипер Оскар Данск подписал контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

Данск последние четыре сезона провёл в системе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», являясь основным вратарём «Чикаго Вулвз» и «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ.

Контракт с 27-летним шведским голкипером подписан на два года.

В минувшем сезоне Данск принял участие в одной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором одержал победу при 86,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.91.

За «Хендерсон Силвер Найтс» шведский вратарь отыграл 11 матчей в АХЛ, в которых одержал шесть побед при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.99. На его счету один шат-аут.

Новость по теме
«Трактор» обменял двоих игроков в «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021