«Спартак» подписал контракт с вратарём «Вегаса»

Голкипер Оскар Данск подписал контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».



Данск последние четыре сезона провёл в системе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», являясь основным вратарём «Чикаго Вулвз» и «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ.



Контракт с 27-летним шведским голкипером подписан на два года.

В минувшем сезоне Данск принял участие в одной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором одержал победу при 86,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.91.

За «Хендерсон Силвер Найтс» шведский вратарь отыграл 11 матчей в АХЛ, в которых одержал шесть побед при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.99. На его счету один шат-аут.