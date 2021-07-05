ФХР выразила соболезнования близким погибшего Кивлениекса

ФХР на официальной странице в «Твиттере» выразила соболезнования близким голкипера «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиса Кивлениекса.

«Трагически оборвалась жизнь вратаря сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Ему было всего 24 года.



Наши самые искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам хоккеиста. Скорбим», — говорится в сообщении.

Ранее федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера «Коламбуса» Матиса Кивлениекса.



В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.

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