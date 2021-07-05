Канарейкин: Мозякин заслужил, чтобы ещё остаться в хоккее. Он выигрывал всё что можно

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о завершении карьеры форвардом Сергеем Мозякиным.



«Мозякину 40 лет, наверное, задумываешься: есть ли силы, желание, тот настрой, чтобы не опустить ту высочайшую планку, которая держалась на протяжении многих лет. Если Сергей решил, что надо заканчивать, наверное, это обдуманно. Это опытный человек, не делающих спонтанных выводов. Мозякин заслужил, чтобы ещё остаться в хоккее. Кроме личных достижений, он выигрывал, наверное, всё что можно.



Может, теперь пора посвятить себя многодетной семье. Он — прекрасный отец, но хотелось бы, чтобы остался в хоккее. Вспоминая работу с Сергеем, это человек, который обладает большими человеческими качествами, мужским характером. У него нет проблем ни в общении, ни в других жизненных областях, очень надёжный. Желаю ему успехов в дальнейшем!



По поводу будущего тренерства, я не знаю, по складу характера, Сергей — понятно, мастеровитый. Тренер — не только игрок, отвечающий за себя и со всеми выступающий за коллектив. Тренер — это человек немного другого характера в моём понимании. Хотя, всё возможно. Хотелось бы, чтобы такой огромный опыт передавался», — сообщил Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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