Михайлов заявил, что бомбардирский рекорд Мозякина точно будет побит

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал информацию о завершении карьеры форвардом Сергеем Мозякиным.
«Сергей принял окончательное решение завершить карьеру. Мозякин был выдающимся бомбардиром российского хоккея! Хочется пожелать здоровья ему и его семье, а самое главное — успехов на новом поприще. Не знаю, чем он будет заниматься дальше, но желаю Мозякину добиться таких же успехов, как в хоккее.
Что касается бомбардирского достижения Мозякина, кто-нибудь и когда-нибудь, конечно, побьёт его рекорд. Сколько он продержится — не знаю. Но всё равно кто-нибудь его точно побьёт.
Могу ли я представить Мозякина в качестве тренера? Почему бы и нет? Могу. Скорее да, чем нет. Раз принял решение завершить карьеру, значит, есть цели, к которым он собирается идти», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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