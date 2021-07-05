Комиссар НХЛ Беттмэн прокомментировал гибель голкипера «Коламбуса» Кивлениекса

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн опубликовал заявление, касающееся гибели голкипера «Коламбуса» Матиса Кивлениекса.
«Национальная хоккейная лига была опечалена, узнав о внезапной и трагической гибели вратаря Матиса Кивлениекса. От имени семьи НХЛ мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде как в организации «Блю Джекетс», так и в родной Матису Латвии. Его любви к жизни и страсти к игре будет очень не хватать всем тем, кому посчастливилось быть его товарищем по команде и другом», — заявил Беттмэн в официальном пресс-релизе НХЛ.
Напомним, вратарю «Блю Джекетс» было 24 года.
В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. Также он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
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