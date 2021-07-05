Дюшарм — об отсутствии Котканиеми: это вопрос ротации. У нас 28 парней, все хотят играть

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал отсутствие в составе на четвёртый матч финала Кубка Стэнли Еспери Котканиеми.
«Я нашёл время, чтобы сесть с ним и объяснить ситуацию. Опять же, это не наказание. Каждый игрок хочет играть, хочет быть на льду. Это нормально. Сейчас у нас 28 парней, и все они хотят приносить пользу команде. Мы все это понимаем. Это просто вопрос ротации, которой мы можем воспользоваться. Я сказал ему, чтобы он не принимал это решение на свой счёт», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Котканиеми принял участие в 19 играх, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-5». В первых трёх играх финала он сделал одну голевую передачу и всего пять бросков по воротам.
- 5 июля 2021
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