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Р. Ротенберг: конечно, ФХР хотела бы подключить Мозякина к программе «Красная машина»

Р. Ротенберг: конечно, ФХР хотела бы подключить Мозякина к программе «Красная машина»
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России, генеральный директор СКА Роман Ротенберг сообщил о желании сотрудничества с завершившим карьеру Сергеем Мозякиным в рамках программы «Красная машина».

«Конечно, ФХР хотела бы подключить его к программе «Красная машина», мы с ним обязательно это обсудим. Его снайперские и лидерские качества, умение использовать голевые моменты, качество броска, понимание игры и высочайший хоккейный интеллект — все качества Сергея Мозякина, как хоккейные, так и человеческие, могут помочь молодому поколению, поэтому мы обязательно постараемся привлечь его к нашей программе, которая масштабируется и развивается по всей стране.

Постоянно открываются школы, поэтому его помощь, точно так же, как и других хоккеистов, абсолютно точно необходима для развития программы», — приводит слова Ротенберга «ТАСС».

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