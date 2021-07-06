«Монреаль» впервые повёл в финале Кубка Стэнли, открыв счёт в четвёртом матче серии

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртая игра финальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 1-го периода в счёте ведут хозяева – 1:0, в серии они уступают 0-3.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, в результате отличной передачи с неудобной руки вблизи чужих ворот от Ника Судзуки отличиться броском в одно касание удалось Джошу Андерсену. Отметим, что «Монреаль» впервые повёл в финале Кубка Стэнли.
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В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Джош Андерсен принял участие в 52 встречах, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-10». В текущем плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 20 играх при показателе полезности «-2».
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