22-й раз кряду в финале Кубка Стэнли не будет зафиксирован счёт 4-0
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В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун.
Последний раз счёт 4-0 в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 1998 году, когда «Детройт Ред Уингз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор на протяжении 22 сезонов подряд (в сезоне-2004/2005 был локаут) обе команды одерживали по крайней мере по одной победе в финальной серии плей-офф НХЛ. Таким образом, в этом году 22-й раз кряду в финале Кубка Стэнли не будет зафиксирован счёт 4-0. Пятый матч финальной серии состоится 8 июля.
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