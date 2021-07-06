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Кофилд стал четвёртым новичком в истории «Монреаля», сумевшим набрать 11 очков за плей-офф

Кофилд стал четвёртым новичком в истории «Монреаля», сумевшим набрать 11 очков за плей-офф
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В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд отметился двумя результативными передачами, первая из которых стала для него 11-м набранным очком в этом розыгрыше плей-офф. Американский форвард стал четвёртым новичком в истории «Монреаля», сумевшим набрать 11 очков за один розыгрыше Кубка Стэнли. В овертайме Коул набрал уже 12-е очко.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Клоду Лемье (16 очков в 1986 году), второе место занимает Жак Лемер (13 баллов в 1968 году), а топ-3 теперь замыкает Кофилд, превзошедший результат Шейна Корсона (11 очков в 1987 году).

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