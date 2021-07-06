Андерсон: когда проигрываешь в серии 0-3, то хочешь что-то улучшить, изменить

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон подвёл итоги четвёртой встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).



«Когда ты проигрываешь 0-3 в серии, то хочешь что-то улучшить, изменить. Нужно сделать всё, чтобы твоя команда стала лучше. Я думаю, мы сегодня провели весьма хороший матч. Да, в первом периоде были неприятные обрезы и что-то в таком духе, но мы поддерживали друг друга и бились за команду», — приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.



В составе «Канадиенс» первую шайбу в плей-офф забросил российский защитник Александр Романов.



Напомним, пятый матч финальной серии состоится в четверг, 8 июля, на «Амали-Арена» в Тампе. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.

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