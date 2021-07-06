Андерсон повторил достижение нынешнего тренера «Монреаля» в розыгрышах Кубка Стэнли

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Канадец Андерсон во второй раз в нынешнем плей-офф принёс победу своей команде, поразив ворота соперника в овертайме матча. При этом в обоих случаях 27-летний форвард оформлял дубль.

Андерсон стал шестым игроком в истории плей-офф НХЛ, кому дважды в ходе одного розыгрыша Кубка Стэнли удалось оформить дубль с голом в овертайме. Ранее подобным достижением отмечались Стив Пэйн (в 1981 году), Эса Тикканен (1991), Джо Сакик (1996) и Джо Ньюиндайк (1999). В XXI веке подобное удалось сделать Александру Бэрроузу в 2011 году. Примечательно, что спустя 10 лет Бэрроуз является ассистентом главного тренера «Монреаля».