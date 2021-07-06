Реакция болельщиков «Монреаля» на победную шайбу Андерсона в овертайме. Видео

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. Вторая и победная шайба Андерсона в овертайме была эмоционально встречена болельщиками «Хабс» как на трибунах, так и вне чаши арены.

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Напомним, для российского защитника Романова этот матч стал третьим в плей-офф и первым в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф.



Пятый матч серии состоится в четверг, 8 июля. Начало — в 3:00 мск.