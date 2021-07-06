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«Локомотив» заключил пробный контракт с 19-летним форвардом Лихачёвым

«Локомотив» заключил пробный контракт с 19-летним форвардом Лихачёвым
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«Локомотив» заключил пробный контракт с нападающим Ярославом Лихачёвым, сообщает инстаграм-аккаунт клуба.

19-летний Лихачёв — ярославец, воспитанник школы «Локомотива». В 2018-м году отправился за океан в канадскую молодёжную лигу провинции Квебек (QMJHL). На протяжении трёх сезонов выступал за «Гатино Олимпик» и «Бленвилль-Буасбриан Армада», набрав 130 (56+74) очков в 156 матчах при показателе полезности "+1".

В минувшем сезоне форвард сыграл в 23 играх в регулярном чемпионате, набрал 28 (12+16) очков при полезности "+5". В плей-офф Лихачёв стал лучшим бомбардиром своей команды, в 9 играх набрав 14 (3+11) результативных баллов.

Форвард также выступал за юниорскую и молодёжную сборную России на нескольких турнирах, в том числе Кубке Глинки/Гретцки (2018) и юниорском чемпионате мира (2019).

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