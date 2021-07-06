Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампы» рассказал, кого из «Лайтнинг» можно номинировать на «Конн Смайт»

Главный тренер «Тампы» рассказал, кого из «Лайтнинг» можно номинировать на «Конн Смайт»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, кого из «Тампы» можно номинировать на «Конн Смайт Трофи» – награду, вручаемую лучшему игроку плей-офф НХЛ.

«Обычно этот трофей достаётся кому-то из победителей. Если выиграет «Монреаль», там будут свои кандидаты. Но если Кубок возьмём мы, то тут широчайший выбор. Васи? Великолепен. Наши ведущие защитники? Их вклад огромен. Куч? Он даже не играл в регулярном сезоне, а как выглядит сейчас! Или вспомните голевую серию Брейдена Пойнта. Или посмотрите на всю тройку Янни Гурда. Каждый из них заслуживает как минимум упоминания. Я не могу сказать, что кто-то в этом плей-офф на голову выше остальных. Это коллективная победа. Как и в прошлом году, когда «Конн Смайт» заслужил не только Виктор Хедман, но и Васи, и Пойнт, и Куч, и другие ребята», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Купер: мне кажется, уже вчера в раздевалке ребята думали о пятой игре и ни о чём другом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021