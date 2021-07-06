Главный тренер «Тампы» рассказал, кого из «Лайтнинг» можно номинировать на «Конн Смайт»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, кого из «Тампы» можно номинировать на «Конн Смайт Трофи» – награду, вручаемую лучшему игроку плей-офф НХЛ.
«Обычно этот трофей достаётся кому-то из победителей. Если выиграет «Монреаль», там будут свои кандидаты. Но если Кубок возьмём мы, то тут широчайший выбор. Васи? Великолепен. Наши ведущие защитники? Их вклад огромен. Куч? Он даже не играл в регулярном сезоне, а как выглядит сейчас! Или вспомните голевую серию Брейдена Пойнта. Или посмотрите на всю тройку Янни Гурда. Каждый из них заслуживает как минимум упоминания. Я не могу сказать, что кто-то в этом плей-офф на голову выше остальных. Это коллективная победа. Как и в прошлом году, когда «Конн Смайт» заслужил не только Виктор Хедман, но и Васи, и Пойнт, и Куч, и другие ребята», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 6 июля 2021
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