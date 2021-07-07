Форвард «Тампы» Чирелли сравнил поражение от «Монреаля» с прошлым финалом Кубка Стэнли

Нападающий «Тампs-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли сравнил поражение от «Монреаль Канадиенс» в четвёртом финальном матче Кубка Стэнли с проигранным матчем в финале плей-офф НХЛ-2020.

«Поражение в пятом матче в прошлом году было, конечно, непростым. У нас был шанс победить, но соперник отличился в овертайме. Ситуация похожая, но нам нужно иметь короткую память. А теперь у нас есть шанс победить дома», – цитирует Чирелли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче «Монреаль» обыграл «Лайтнинг» после овертайма со счётом 3:2.

Таким образом, после четырёх игр в серии ведёт «Тампа-Бэй» – 3-1. Следующая встреча команд состоится 8 июля в 3:00 мск.

Отметим, в финале плей-офф НХЛ-2020 победу одержала «Тампа».