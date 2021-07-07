«Монреаль» шуточно обыграл гол Андерсона: превратил игрока в шар для боулинга и болид F1
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«Монреаль Канадиенс» превратил Джоша Андерсена в шар для боулинга, бильярдный кий и болид «Формулы 1» после победного гола в четвёртом финальном матче Кубка Стэнли в ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).
В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун.
Напомним, следующая встреча команд состоится 8 июля в Тампе. Начало матча в 3:00 мск.
Отметим, действующий победитель турнира – «Тампа-Бэй». «Монреаль» же не выигрывает трофей с 1993 года.
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