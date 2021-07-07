Журналист The Athletic низко оценил шансы на возможный обмен Кузнецова

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир оценил шансы на то, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет обменян этим летом.
«Контракт Кузнецова с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Евгений может составить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять. Так что осуществить трейд будет сложно.
Все те ошибки, который допустил Кузнецов, не остались незамеченными в НХЛ. Ничего катастрофического. Но многие клубы сомневаются в уровне его самоотдачи.
Учитывайте, что потолок зарплат не будет расти. Кто готов взять на себя такой большой контракт 29-летнего нападающего? У команд из нижней части таблицы есть свободное место под потолком, но разве игрок «Кэпиталз», который прожил восемь лет в Вашингтоне, у которого есть жена и дети, согласится на такой переезд? Не стоит обо всём этом забывать», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провел 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл восемь матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.
- 7 июля 2021
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