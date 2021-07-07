Игрок «Металлурга» Нк усомнился в полезности летних сборов

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Денис Дюрягин высказался о летних сборах.



«Как готовился к сезону? В первый месяц я вообще ничего не делал. Числа с десятого июня начал тренироваться.



У меня каждое лето плюс-минус одно и то же. Сначала просто отдыхаешь недели две-три, восстанавливаешь здоровье. Потом уже начинаешь готовиться, правильно питаться, приводить себя в порядок, чтобы прийти к сборам в нормальной форме.



Сколько лишнего веса набирает средний хоккеист за отпуск? Судя по разговорам в раздевалке, килограммов 6-7. У меня нет такой проблемы: я, наоборот, даже худею за отпуск. Хотя ни в чём себе не отказываю. Просто мышцы иссыхают, что ли, когда не занимаешься. Потом на сборах добираешь вес опять.



Что из упражнений на сборах самое сложное? Терпеть не могу тест Купера. Не знаю, зачем он нужен. Там суть в том, что надо пробежать три километра за двенадцать минут. Если не уложился — будут санкции, дополнительные тренировки. Например, после ужина все идут отдыхать, а ты идёшь на пробежку. И через какое-то время пересдаёшь этот тест. Это всё, пожалуй. Раньше кроссы ненавидел, но с возрастом стал понимать, что это нужно.



В чём смысл сборов? Сам порой не знаю (улыбнулся). По науке, мы летом должны нарабатывать фундамент, который к плей-офф, к весне даст дополнительную силу. Не знаю, работает ли это. Я по себе не замечал.



У меня в жизни были и ультрасложные сборы, и ультралёгкие. Так по сезону я не замечал, чтоб была какая-то разница. Мне кажется, больше значения имеет то, как занимаешься именно в ходе сезона. Как в зал ходишь, велосипед крутишь. Вот это реально влияет на силы в плей-офф.



Прошлым летом у меня вообще были самые сложные сборы в карьере. Но потом был коронавирус, карантин, и мы за две недели, сидя дома, растеряли всё, что нарабатывали летом. И в сезоне я себя чувствовал так же, как в прошлом, как в позапрошлом, когда сборы были полегче, откровенно говоря. Так что — я по себе скажу, что не замечаю каких-то изменений», — приводит слова игрока официальный сайт ВХЛ.