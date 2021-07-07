Перри: «Монреаль» летит навстречу урагану. Но мы намерены победить и вернуться домой

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал тот факт, что команде придётся играть пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» после прохода большого урагана «Эльзы» по западному побережью Флориды. Там же располагается город Тампа, где будет сыграна встреча.
«Весь сезон получился хаотичным, сумбурным. Мы многое пережили: от коронавируса до неудачных матчей и всего остального. А теперь мы летим навстречу урагану. Но мы намерены победить в пятом матче и вернуться домой. Так что мы с нетерпением ждём испытания и будем готовы», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 3-1.
Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.
- 7 июля 2021
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