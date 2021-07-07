Дюшарм — о Кофилде: когда наступают решающие мгновения, он выходит на новый уровень игры

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм высказался о форварде Коуле Кофилде в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-3).

«Он обожает важные моменты, доказал это ещё до плей-офф. В регулярном чемпионате он дважды забивал в овертайме. Когда наступают решающие мгновения, он выходит на новый уровень игры.



В плей-офф у нас было много сложностей. Хватало их и во время регулярного чемпионата. Но мы сосредоточены на себе и на том, что способны контролировать», — приводит слова Дюшарма официальный сайт «Хабс».

Напомним, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 3-1.



Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.