Кофилд: в детстве Кори Перри был моим любимым игроком — с ума сойти, мы в одной команде

Форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-3).
«Кори Перри невероятен. Он пример для подражания. Как-то на днях мы беседовали о том, что в детстве он был моим любимым игроком — просто с ума сойти, что мы в одной команде, делаем одно дело, вместе едим и проводим время. Он отлично относится к нам, он хороший наставник. В этом плей-офф он очень важен для команды.
Все говорят мне наслаждаться моментом. Конечно, это стрессовая ситуация, но всё-таки мы играем в хоккей — лучшую игру на свете. Надо наслаждаться каждым мгновением», — приводит слова Кофилда официальный сайт «Хабс».
Пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль» состоится в ночь на 8 июля, начало — в 3:00 мск.
- 7 июля 2021
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