Видео победного гола «Тампы» в розыгрыше Кубка Стэнли 2021 года

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. 24-летний нападающий отличился на 34-й минуте матча, результативными передачами отметились защитники Райан Макдона и Дэвид Савар.

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Российский форвард Никита Кучеров за 19.36 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 19 сейвов из 19 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.43 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».