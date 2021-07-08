Никита Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
Подопечные Джона Купера второй год кряду стали чемпионами НХЛ. В составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое российских игроков — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Монреаль» выступал защитник Александр Романов.
Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка: забросив восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Отрыв от ближайшего преследователя – одноклубника Брейдена Пойнта – составил 9 баллов.
С сезона-1943/1944 только два хоккеиста выигрывали гонку бомбардиров в плей-офф НХЛ с преимуществом в девять или более очков – Уэйн Гретцки (в 1985 году – 10, в 1988 – 9) и Марио Лемье (1991 – 10).
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