Василевский опередил Кучерова на 22 очка в борьбе за «Конн Смайт Трофи»

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.



Отразивший 22 броска в последнем матче серии 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Теперь стало известно распределение голосов журналистов.

Василевский набрал 82 очка, получив 15 первых мест. Второе место занял лучший бомбардир плей-офф НХЛ Никита Кучеров (60 очков, 3 первых места). Топ-3 замкнул лучший снайпер розыгрыша Кубка Стэнли Брейден Пойнт (16 баллов). Также очки получили защитник «молний» Райан Макдона (3) и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (1).