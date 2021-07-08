Василевский опередил Кучерова на 22 очка в борьбе за «Конн Смайт Трофи»
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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
Отразивший 22 броска в последнем матче серии 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Теперь стало известно распределение голосов журналистов.
Василевский набрал 82 очка, получив 15 первых мест. Второе место занял лучший бомбардир плей-офф НХЛ Никита Кучеров (60 очков, 3 первых места). Топ-3 замкнул лучший снайпер розыгрыша Кубка Стэнли Брейден Пойнт (16 баллов). Также очки получили защитник «молний» Райан Макдона (3) и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (1).
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