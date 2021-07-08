Владимир Тарасенко запросил обмен из «Сент-Луиса» в другую команду НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду НХЛ. Как пишет The Athletic, одной из причин такого решения россиянина стали две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами «Блюз» в 2018 и 2019 годах.



Третья операция в 2020 году была сделана в клинике Стедман в Колорадо. Проведённые там обследования показали, что первые две операции не исправили повреждение связок. Сообщается, что Тарасенко остался очень расстроен такой ситуацией и считает, что между ним и врачами клуба теперь не может быть полного доверия. Также игрок посчитал, что команда затянула с дополнительными тестами, несмотря на то, что он жаловался на дискомфорт в плече перед плей-офф-2020, проходившем в пузыре.



Ранее сообщалось о том, что Тарасенко остался недоволен назначением Райана О’Райлли новым капитаном клуба. По данным The Athletic, эта ситуация также сыграла свою роль и укрепила его уверенность в том, что нужна перемена обстановки. У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн.



В минувшем сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф на его счету 2 (2+0) балла при полезности «-8» в 4 играх.