15 российских хоккеистов становились двукратными обладателями Кубка Стэнли

Сегодня, 8 июля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» с минимальным счётом обыграл «Монреаль Канадиенс» в пятом финальном матче Кубка Стэнли и стал победителем турнира (1:0, 4-1). В составе «Тампы» двукратными победителями стали россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.
Двукратными победителями Кубка Стэнли среди россиян становились:
Вячеслав Фетисов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»
Владимир Константинов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»
Вячеслав Козлов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»
Сергей Фёдоров (1997, 1998, 2002) – «Детройт Ред Уингз»
Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) «Детройт Ред Уингз»
Павел Дацюк (2002, 2008) – «Детройт Ред Уингз»
Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) – «Нью-Джерси Дэвилз»
Евгений Малкин (2009, 2016, 2017) – «Питтсбург Пингвинз»
Вячеслав Войнов (2012, 2014) – «Лос-Анджелес Кингз»
Сергей Зубов (1994, 1999) – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз»
Сергей Немчинов (1994, 2000) – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз»
Олег Твердовский (2003, 2006) – «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролина Харрикейнз»
Андрей Василевский (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Никита Кучеров (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Михаил Сергачёв (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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