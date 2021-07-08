15 российских хоккеистов становились двукратными обладателями Кубка Стэнли

Сегодня, 8 июля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» с минимальным счётом обыграл «Монреаль Канадиенс» в пятом финальном матче Кубка Стэнли и стал победителем турнира (1:0, 4-1). В составе «Тампы» двукратными победителями стали россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.



Двукратными победителями Кубка Стэнли среди россиян становились:



Вячеслав Фетисов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»



Владимир Константинов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»



Вячеслав Козлов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»



Сергей Фёдоров (1997, 1998, 2002) – «Детройт Ред Уингз»



Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) «Детройт Ред Уингз»



Павел Дацюк (2002, 2008) – «Детройт Ред Уингз»



Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) – «Нью-Джерси Дэвилз»



Евгений Малкин (2009, 2016, 2017) – «Питтсбург Пингвинз»



Вячеслав Войнов (2012, 2014) – «Лос-Анджелес Кингз»



Сергей Зубов (1994, 1999) – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз»



Сергей Немчинов (1994, 2000) – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз»



Олег Твердовский (2003, 2006) – «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролина Харрикейнз»



Андрей Василевский (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Никита Кучеров (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Михаил Сергачёв (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг».