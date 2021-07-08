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15 российских хоккеистов становились двукратными обладателями Кубка Стэнли

15 российских хоккеистов становились двукратными обладателями Кубка Стэнли
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Сегодня, 8 июля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» с минимальным счётом обыграл «Монреаль Канадиенс» в пятом финальном матче Кубка Стэнли и стал победителем турнира (1:0, 4-1). В составе «Тампы» двукратными победителями стали россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.

Двукратными победителями Кубка Стэнли среди россиян становились:

Вячеслав Фетисов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»

Владимир Константинов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»

Вячеслав Козлов (1997, 1998) – «Детройт Ред Уингз»

Сергей Фёдоров (1997, 1998, 2002) – «Детройт Ред Уингз»

Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) «Детройт Ред Уингз»

Павел Дацюк (2002, 2008) – «Детройт Ред Уингз»

Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) – «Нью-Джерси Дэвилз»

Евгений Малкин (2009, 2016, 2017) – «Питтсбург Пингвинз»

Вячеслав Войнов (2012, 2014) – «Лос-Анджелес Кингз»

Сергей Зубов (1994, 1999) – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз»

Сергей Немчинов (1994, 2000) – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз»

Олег Твердовский (2003, 2006) – «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролина Харрикейнз»

Андрей Василевский (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Михаил Сергачёв (2020, 2021) – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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