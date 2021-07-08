«Эй, парень, иди туда. Там тебе «Конн Смайта» дадут». Василевский рассказал о награде MVP
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что не думал о возможном получении награды самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
«Если честно, у меня таких мыслей не было. Ты концентрируешься только на том, как завоевать Кубок Стэнли и поднять его над головой. Конечно, и «Конн Смайт Трофи» — важнейшая бесценная награда. Но это вторично. А на первом плане у меня всегда был Кубок Стэнли. Вообще, я думал, что титул MVP достанется Кучерову или, может быть, Брейдену Пойнту.
Я не видел себя как обладателя этого приза. И вот после решающего матча меня окликают: «Эй, парень — иди туда». — «Зачем?» — «Там тебе «Конн Смайта» дадут». А я такой: «Ого, прелестно». Это был большой сюрприз», – цитирует Василевского «Матч ТВ».
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