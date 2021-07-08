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Василевский: хочу привезти Кубок Стэнли в Уфу и сделаю всё для этого

Василевский: хочу привезти Кубок Стэнли в Уфу и сделаю всё для этого
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о том, что хотел бы привезти Кубок Стэнли в Уфу.

«В прошлом году ко мне прилетали родители, и мы в Тампе провели хорошее время с Кубком Стэнли. А в этом году — я просто не знаю, какие правила, разрешат ли вывозить чашу из штата, из Америки. Позволят ли привезти в Россию.

Так-то я бы хотел привезти Кубок Стэнли в мой родной город — Уфу. И сделаю для этого всё. Но сначала нужно узнать правила. Так думаю, о них станет известно в ближайшие дни», – цитирует Василевского «Матч ТВ».

Напомним, что в пятом финальном матче «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» и стала победителем Кубка Стэнли, а Василевский получил «Конн Смайт Трофи» – награду, вручаемую лучшему игроку плей-офф НХЛ.

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