«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым на один сезон

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов продлил соглашение с клубом из Казани.



Как сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ в «твиттере», контракт продлён сроком на один сезон.



Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.



Напомним, «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2020/2021. Омичи оказались сильнее со счётом 4-3.



«Ак Барс» является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах. Зарипов — единственный в мире обладатель пяти Кубков Гагарина.