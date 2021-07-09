«Авангард» необычным образом представил соперников в КХЛ по сезону-2021/2022
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«Авангард» необычно подошёл к процессу представления календаря игр команды в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 .
Омский клуб опубликовал ролик на YouTube-канале, в котором представлены даты матчей с каждым соперником, а также к ним добавлен отрывок, ассоциирующийся к командой.
Напомним, ранее стал известен полный календарь регулярного чемпионата сезона-2021/2022.
КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдёт 30 апреля.
«Авангард» является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина – 2020/2021 омский клуб оказался сильнее ЦСКА со счётом 4-2.
Новость по темеКХЛ объявила календарь сезона-2021/2022
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