«Авангард» необычным образом представил соперников в КХЛ по сезону-2021/2022

«Авангард» необычно подошёл к процессу представления календаря игр команды в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 .



Омский клуб опубликовал ролик на YouTube-канале, в котором представлены даты матчей с каждым соперником, а также к ним добавлен отрывок, ассоциирующийся к командой.

Напомним, ранее стал известен полный календарь регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.



Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдёт 30 апреля.



«Авангард» является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина – 2020/2021 омский клуб оказался сильнее ЦСКА со счётом 4-2.