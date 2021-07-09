Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» необычным образом представил соперников в КХЛ по сезону-2021/2022

«Авангард» необычным образом представил соперников в КХЛ по сезону-2021/2022
Комментарии

«Авангард» необычно подошёл к процессу представления календаря игр команды в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 .

Омский клуб опубликовал ролик на YouTube-канале, в котором представлены даты матчей с каждым соперником, а также к ним добавлен отрывок, ассоциирующийся к командой.

Напомним, ранее стал известен полный календарь регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдёт 30 апреля.

«Авангард» является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина – 2020/2021 омский клуб оказался сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

Новость по теме
КХЛ объявила календарь сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021