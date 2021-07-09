Григоренко: «Коламбус» разочаровал. В ЦСКА знают мои сильные стороны, а там было иначе

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о причинах возвращения из «Коламбуса» в Россию.
«Я точно не приезжаю доигрывать — по истечении нынешнего контракта мне будет всего 30 лет. «Коламбус» сделал новое предложение, поскольку концовка сезона получилась неплохой. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что в команде поменяется главный тренер и меня хотят еще оставить. Давали еще один шанс, предложив условия получше.
Но мне и моей семье нужна стабильность. Детям очень трудно каждый год менять место жительства. Глупо рассуждать, что я выбрал между НХЛ и КХЛ. Это был выбор между «Коламбусом» и ЦСКА. Мне более комфортно именно в армейском клубе, причём во всех планах. Ко мне в ЦСКА всегда очень хорошо относились и мне доверяли. Рад сюда вернуться.
«Коламбус» разочаровал. В ЦСКА знали мои сильные стороны и правильно их использовали. В «Коламбусе» было иначе. Может, главный тренер считал, что я не заслуживаю играть в большинстве и быть на ведущих ролях. Мне же хочется развиваться и приносить пользу. Этого в четвёртом звене не сделаешь. В начале сезона был отрезок, когда давали время, но продлилось доверие всего две-три игры», — цитирует Григоренко «Спорт-экспресс».
- 9 июля 2021
-
13:15
-
12:49
-
12:31
-
12:06
-
11:29
-
11:16
-
10:39
-
10:18
-
09:49
-
09:42
-
09:15
-
09:12
-
08:46
-
08:24
-
07:54
-
00:00
- 8 июля 2021
-
23:36
-
23:17
-
22:58
-
22:37
-
22:24
-
22:09
-
21:43
-
21:21
-
21:01
-
20:51
-
20:30
-
20:23
-
20:11
-
19:52
-
19:14
-
19:01
-
18:53
-
18:36
-
18:18