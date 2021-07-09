Григоренко: «Коламбус» разочаровал. В ЦСКА знают мои сильные стороны, а там было иначе

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о причинах возвращения из «Коламбуса» в Россию.



«Я точно не приезжаю доигрывать — по истечении нынешнего контракта мне будет всего 30 лет. «Коламбус» сделал новое предложение, поскольку концовка сезона получилась неплохой. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что в команде поменяется главный тренер и меня хотят еще оставить. Давали еще один шанс, предложив условия получше.



Но мне и моей семье нужна стабильность. Детям очень трудно каждый год менять место жительства. Глупо рассуждать, что я выбрал между НХЛ и КХЛ. Это был выбор между «Коламбусом» и ЦСКА. Мне более комфортно именно в армейском клубе, причём во всех планах. Ко мне в ЦСКА всегда очень хорошо относились и мне доверяли. Рад сюда вернуться.



«Коламбус» разочаровал. В ЦСКА знали мои сильные стороны и правильно их использовали. В «Коламбусе» было иначе. Может, главный тренер считал, что я не заслуживаю играть в большинстве и быть на ведущих ролях. Мне же хочется развиваться и приносить пользу. Этого в четвёртом звене не сделаешь. В начале сезона был отрезок, когда давали время, но продлилось доверие всего две-три игры», — цитирует Григоренко «Спорт-экспресс».

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