Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в армейский клуб.

«Очень рад, жду не дождусь возвращения в команду. Перед переходом разговаривал с Антоном Слепышевым и ещё парой человек. Все рады, что опять будем играть вместе.



Очень много осталось тех, с кем я играл. Я хорошо знаком почти со всеми, думаю, что будет не трудно.



Нордстрём и Валльмарк? Лично с ребятами не знаком, а так, конечно, против них играл. Оба – хорошие, мастеровитые ребята, большое усиление для ЦСКА.



Пока не успел поговорить с тренерским штабом. Приеду на сборы, там всё скажут. Вообще, в ЦСКА у каждого игрока своя роль, все выполняют определённые задания.



Цель? Выиграть Кубок Гагарина!» – цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА.