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Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА

Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в армейский клуб.

«Очень рад, жду не дождусь возвращения в команду. Перед переходом разговаривал с Антоном Слепышевым и ещё парой человек. Все рады, что опять будем играть вместе.

Очень много осталось тех, с кем я играл. Я хорошо знаком почти со всеми, думаю, что будет не трудно.

Нордстрём и Валльмарк? Лично с ребятами не знаком, а так, конечно, против них играл. Оба – хорошие, мастеровитые ребята, большое усиление для ЦСКА.

Пока не успел поговорить с тренерским штабом. Приеду на сборы, там всё скажут. Вообще, в ЦСКА у каждого игрока своя роль, все выполняют определённые задания.

Цель? Выиграть Кубок Гагарина!» – цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА.

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