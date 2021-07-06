Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в армейский клуб.
«Очень рад, жду не дождусь возвращения в команду. Перед переходом разговаривал с Антоном Слепышевым и ещё парой человек. Все рады, что опять будем играть вместе.
Очень много осталось тех, с кем я играл. Я хорошо знаком почти со всеми, думаю, что будет не трудно.
Нордстрём и Валльмарк? Лично с ребятами не знаком, а так, конечно, против них играл. Оба – хорошие, мастеровитые ребята, большое усиление для ЦСКА.
Пока не успел поговорить с тренерским штабом. Приеду на сборы, там всё скажут. Вообще, в ЦСКА у каждого игрока своя роль, все выполняют определённые задания.
Цель? Выиграть Кубок Гагарина!» – цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА.
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