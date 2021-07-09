Журналист Sportsnet — о пресс-конференции: у меня лихорадка, и лекарство — больше Кучерова
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Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Ян Макинтайр на своей странице в «Твиттере» прокомментировал поведение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на пресс-конференции после победы в Кубке Стэнли.
«К слову, мне нужно больше пресс-конференций Кучерова. У меня лихорадка… и лекарство — больше Кучерова», — говорится в сообщении.
Напомним, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после пятого финального матча Кубка Стэнли, в котором «молнии» с минимальным счётом обыграли «Монреаль Канадиенс» и стали победителем турнира (1:0, 4-1), пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива. Россиянин жёстко высказался о болельщиках «Хабс», а также о вручении «Везины» Марку-Андре Флёри, а не Андрею Василевскому.
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