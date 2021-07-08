Петербургское «Динамо» подписало контракт с защитником «Гомеля»

Защитник «Гомеля» Олег Попов подписал контракт с петербургским «Динамо», сообщает официальная группа бело-голубых во «ВКонтакте».

В прошедшем сезоне защитник провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 17 очков: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока две передачи в 16 встречах.

Напомним, что «Гомель» в регулярном сезоне занял третье место в таблице чемпионата Беларуси и вышел в плей-офф, где дошёл до финала белорусской Экстралиги, но уступил минской «Юности» (0-4).

По итогам прошлого сезона петербургское «Динамо» заняло седьмое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги и вышло в плей-офф, где в полуфинале уступило будущему чемпиону – «Югре» – в семи матчах.